Не выполнив договор об изготовлении и доставке кухонного гарнитура, подозреваемый скрылся с деньгами заказчика.

В конце июля 2020 года в полицию обратился гражданин, проживающий в городе Владимире, с заявлением о совершенном в отношении него противоправном деянии. Мужчина в марте текущего года заключил договор об изготовлении и доставке кухонного гарнитура, заплатив 26 тысяч рублей. Работник сделал замеры, однако через две недели перестал выходить на связь.Предполагаемый злоумышленник скрывался от полицейских, но в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый, 35-летний житель города Владимира, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Со слов задержанного, денежные средства были потрачены им на личные нужды, заказывать кухонный гарнитур он не собирался.В отношении мужчины следователем ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Фигурант проверяется на причастность к другим преступлениям на территории города Владимира.