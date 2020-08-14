Приём будет проходить по предварительной записи

С 17 августа во Владимирской области откроются центры занятости населения для приёма посетителей по графику предварительной записи. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Приём будет проходить по предварительной записи и по графику приёма посетителей, учитывающего пропускную способность этих учреждений при соблюдении санитарных норм и дистанции в 1,5 метра.Список телефонов для записи размещён на официальном портале Департамента труда и занятости населения Владимирской области VLADZAN.RU, а также в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».