Больше всего - 1001 - во Владимире.

Больше всего - 1001 - во Владимире.842 - в Гусь-Хрустальномрайоне672 - в Петушинскомрайоне549 - о. Муром,510 - в Ковровскомрайоне452 - в Александровскомрайоне310 - в Собинскомрайоне298 - в Вязниковскомрайоне283 - в Юрьев-Польскомрайоне209 - в Кольчугинскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне139 - в Киржачскомрайоне152 - в Меленковскомрайоне101 - в Суздальскомрайоне79 - в Камешковскомрайоне60 - г. Радужном,46 - в Селивановскомрайоне37 - в Гороховецкомрайоне.За прошедшие сутки на 14 августа лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая - во Владимире,4 - в Петушинском районе,4 - в Вязниковскомрайоне,3 - в Юрьев-Польскомрайоне3 - в округе Муром,3 - в Ковровскомрайоне2 - в Суздальскомрайоне1 - в Александровскомрайоне