Дата открытия нового детского сада приурочена к празднованию Дня города Владимира. Как сообщает...

Дата открытия нового детского сада приурочена к празднованию Дня города Владимира.Как сообщает департамент образования Владимирской области, новое учреждение в Коммунаре решили презентовать жителям именно в праздничный день – День города. Открытие состоится 27 августа 2022 года, по адресу: микрорайон Коммунар, улица Центральная.Дошкольное учреждение рассчитано на 108 детей, а построили его по проекту «Содействие занятости» от нацпроекта «Демография». Там будет три группы.Сейчас управление образования ведет набор детей и персонала в новый садик.фото: www.pxfuel.com/