Праздничные мероприятия приурочены к 80-летию образования Александровского района и Владимирской области.

День города Александров, организованный совместно с компанией «Хартия», состоится 24 августа 2024 года в городе Александров Владимирской области. Праздничные мероприятия приурочены к 80-летию образования Александровского района и Владимирской области.На различных городских площадках гостей ждёт насыщенная программа, в которой каждый сможет найти занятие по душе. Включены театрализованные экскурсии и народные представления. Также запланирована обширная программа в «Потешном дворе»: выступления артистов, ярмарка народных ремесел с мастер-классами, стрельба из лука и арбалета, а также дегустация блюд, приготовленных по средневековым рецептам.В течение всего фестиваля жители и гости смогут участвовать в квесте «Перед битвой», основанном на противостоянии между войсками Ивана Грозного и татарского хана Дервиш-Али. Также можно будет сделать памятное фото с участниками фестиваля — представителями мотоклуба «Опричники», которые впервые примут участие в празднике.С 11:00 до 13:00 на набережной площади города будет работать локация от регионального оператора по обращению с ТКО, компании ООО «Хартия». Все желающие смогут принести и сдать раздельно собранные отходы, а также поиграть в интерактивные игры на экологическую тематику.