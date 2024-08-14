На первой дороге «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль Залесский» уже завершено фрезерование старого покрытия, и активно идет укладка нового асфальта.

Два важных участка автотрассы ремонтируются в Юрьев-Польском районе. На первой дороге «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль Залесский» уже завершено фрезерование старого покрытия, и активно идет укладка нового асфальта. Ремонт обоих участков осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и должен быть завершен до конца текущего сезона.После этого рабочие займутся укреплением обочин. Жители деревни Тартышево и села Андреевское с нетерпением ждут завершения ремонта, так как новая дорога упростит доступ к школе, детскому саду и сельскому клубу. Вторая дорога соединит Юрьев-Польский и Кольчугино. В настоящее время дорожные специалисты начали укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона.