Сегодня, 14 августа, в центре Владимира случилось опасное для пешеходов ДТП. От удара иномарку выбросило на тротуар, где люди ждут разрешающего сигнала светофора. Как сообщили в ГАИ, авария

Сегодня, 14 августа, в центре Владимира случилось опасное для пешеходов ДТП. От удара иномарку выбросило на тротуар, где люди ждут разрешающего сигнала светофора. Как сообщили в ГАИ, авария произошла примерно в час дня возле дома №15 на улице Гагарина. 41-летний водитель «Лады Гранты» решил проехать перекресток на красный свет. Он двигался со стороны Лыбедской магистрали