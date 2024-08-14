Начальная стоимость контракта составляет 420 тысяч рублей.

Согласно документации, 11 сентября мэрия региона планирует выбрать компанию, которая на 25 лет получит в безвозмездное пользование эти автобусы марки «МАЗ». Начальная стоимость контракта составляет 420 тысяч рублей.Некоторые издания отметили, что на конкурс выставлено только 19 автобусов, а не 20, что вызвало предположение о возможной передаче одного из них в Суздаль. Однако, как было указано в мэрии, это не соответствует действительности.В администрации Владимира опровергли информацию о передаче одного из новых автобусов в Суздаль, заявив, что все 19 машин, поступивших в июне в депо «Владимирпассажиртранса», остаются на городских маршрутах и продолжают перевозить пассажиров.