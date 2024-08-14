Женщина украла у работодателя 3 миллиона 464 тысячи рублей. Приговор вынесли в Октябрьском районном суде. Установлено, что бухгалтер сделала фиктивный договор на выполнение работ по

Женщина украла у работодателя 3 миллиона 464 тысячи рублей. Приговор вынесли в Октябрьском районном суде. Установлено, что бухгалтер сделала фиктивный договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования. Как сообщили в пресс-службе суда, у подсудимой был доступ к программе «Клиент банк онлайн». Она самостоятельно поставила подпись от имени ИП и стала переводить деньги себе