Женщина украла у работодателя 3 миллиона 464 тысячи рублей. Приговор вынесли в Октябрьском районном суде. Установлено, что бухгалтер сделала фиктивный договор на выполнение работ по
<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2024-vo-vladimire-sudili-buxgaltera-kotoraya-perevela-sebe-so-scheta-ip-okolo-35-millionov-rublej.html" target="_blank">Во Владимире судили бухгалтера, которая перевела себе со счета ИП около 3,5 миллионов рублей</a> - Женщина украла у работодателя 3 миллиона 464 тысячи рублей. Приговор вынесли в Октябрьском районном суде. Установлено, что бухгалтер сделала фиктивный договор на выполнение работ по
[url=https://33live.ru/novosti/14-08-2024-vo-vladimire-sudili-buxgaltera-kotoraya-perevela-sebe-so-scheta-ip-okolo-35-millionov-rublej.html]Во Владимире судили бухгалтера, которая перевела себе со счета ИП около 3,5 миллионов рублей[/url] - Женщина украла у работодателя 3 миллиона 464 тысячи рублей. Приговор вынесли в Октябрьском районном суде. Установлено, что бухгалтер сделала фиктивный договор на выполнение работ по