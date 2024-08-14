Об этом сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Второй гуманитарный конвой из Владимирской области направляется в Курск. Об этом сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале.На борту автомобилей находится 13 тонн полезного груза, включая бытовую технику, генераторы, продукты питания, бутилированную воду, бытовую химию, гигиенические принадлежности и многое другое. Огромная благодарность всем, кто оказал поддержку!На призыв о сборе помощи для соотечественников, пострадавших от нападения ВСУ, откликнулись все муниципальные образования региона, предприятия, предприниматели, представители политических партий, общественных организаций и неравнодушные граждане.В выходные дни работал пункт приёма в юбилейном Суздале, на Гоголя, 37. Жители и гости города приносили сюда продукты, одежду и другие необходимые вещи для людей, вынужденных покинуть свои дома. В результате было собрано несколько сотен килограммов груза, который также будет отправлен курянам.