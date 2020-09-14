Центр рассчитан на получение теоретических знаний и отработку практических навыков безопасного поведения на дороге.

На базе основной общеобразовательной школы №7 в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области состоялось открытие ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.В мероприятии приняли участие сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», представители администрации и образовательных учреждений города Гусь-Хрустальный.Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма предназначен для обучения детей не только теоретическим, но и практическим знаниям и навыкам безопасного поведения на дороге.Площадка оборудована учебным кабинетом, в котором будут проходить занятия по правилам дорожного движения. Здесь есть тематические стенды, методические пособия, настольные игры по правилам дорожного движения, а также манекены-тренажеры.Для практических занятий в центре имеется мобильный автогородок, состоящий из имитированного дорожного полотна, светофоров, дорожных знаков и конусов. На автоплощадке ребята смогут отрабатывать правила дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и водителей транспортных средств.Присутствующие на мероприятии сотрудники ОГИБДД поздравили школьников и выразили уверенность, что ребята будут регулярно посещать учебную площадку для закрепления навыков безопасного поведения на дороге.