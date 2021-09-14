Сегодня, 14 сентября, во Владимире начинается запуск отопления в многоквартирных жилых домах. Соответствующее постановление подписал глава города. Подача тепла в многоквартирные дома будет

Сегодня, 14 сентября, во Владимире начинается запуск отопления в многоквартирных жилых домах. Соответствующее постановление подписал глава города. Подача тепла в многоквартирные дома будет проводится поэтапно. График можно посмотреть здесь. Решение о начале отопительного сезона принято с учетом раннего похолодания в середине сентября, которое будет сопровождаться холодными осенними дождями. Напомним, тепло в первую очередь получили городские