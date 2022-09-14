15 сентября Владимирская область проводит смотр-конкурс среди водителей «ПрофиАвто-2022» 15...

15 сентября Владимирская область проводит смотр-конкурс среди водителей «ПрофиАвто-2022»15 сентября во Владимире, на площадке у гипермаркета «Лента», состоится 18-й смотр-конкурс профессионального мастерства водителей грузового и пассажирского автотранспорта среди предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей региона «ПрофиАвто-2022». Мероприятие проводится в рамках реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области».Конкурсантами станут более 40 водителей от крупных компаний перевозчиков из Владимира, Киржача, Мурома, Суздаля, Судогды и посёлка Ставрово Собинского района.Соревнования пройдут в форме лично-командного первенства, состоящего из двух этапов: конкурс теоретических знаний правил дорожного движения и выполнение комплекса упражнений на площадке. Практический этап будет проводиться на следующих типах автомобилей: малыегрузовые (Газель «Next»), большие грузовые (КАМАЗ-65115), малые автобусы (ПАЗ-3205) и большие автобусы с автоматической коробкой передач.Победителей смотра-конкурса наградят кубками, медалями, дипломами и ценными подарками. Лучшему водителю будет присвоено звание «Мастер земли Владимирской», его портрет будет размещён на областной Галерее славы, отметили в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото из архива ГТРК "Владимир"