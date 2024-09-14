Родители могут претендовать на единое пособие, если их заработок не превышает определенного лимита.

В своих социальных сетях отделение СФР по Владимирской области сообщило о правилах получения единого пособия для самозанятых родителей.Граждане Владимирской области, которые официально зарегистрированы как самозанятые и получают доход исключительно от этой деятельности, имеют право на получение единого пособия, при условии, что их заработок не превышает установленного лимита.Этот лимит определяется как удвоенный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и составляет не менее 38 484 рубля за 12 расчетных месяцев. Если самозанятый не работал в течение всего этого периода, то лимит пересчитывается по количеству реально отработанных месяцев.