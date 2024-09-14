Родители могут претендовать на единое пособие, если их заработок не превышает определенного лимита.
В своих социальных сетях отделение СФР по Владимирской области сообщило о правилах получения единого пособия для самозанятых родителей.
Граждане Владимирской области, которые официально зарегистрированы как самозанятые и получают доход исключительно от этой деятельности, имеют право на получение единого пособия, при условии, что их заработок не превышает установленного лимита.
Этот лимит определяется как удвоенный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и составляет не менее 38 484 рубля за 12 расчетных месяцев. Если самозанятый не работал в течение всего этого периода, то лимит пересчитывается по количеству реально отработанных месяцев.