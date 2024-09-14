Принц Гарри намерен приехать на родину со своей семьей.

Принц Гарри намерен приехать на родину со своей семьей.Несмотря на заявления британского принца Гарри о том, что он никогда больше не приедет в свою родную страну, стало известно, что он решил в корне изменить свою позицию, Причем, к удивлению поклонников, с ним намерена это сделать и его супруга Меган Маркл.Как стало известно, принц Гарри не просто так принял решение вернуться в Великобританию. Он и его семья были приглашены на Рождество. Но, как оказалось, праздновать герцог Сассекский будет не в кругу своей семьи, а с родственниками принцессы Дианы Спенсерами.Впрочем, недавно принц уже нарушал свое обещание не приезжать на родину, когда посетил похороны своего другого дяди Лорда Фэллоуза и гостил как раз таки у Чарльза Спенсера. После процедуры прощания член монаршей семьи задержался в стране, чтобы посетить могилу своей матери.Многие поклонники восприняли это решение герцога как стремление позлить своего отца и показать, что он и без его "милостей" вполне хорошо себя чувствует.Ранее сообщалось о том, что свой 40-летний юбилей Гарри планирует отметить с друзьями. Он отправится в небольшое путешествие с небольшой компанией. В обществе уже окрестили это событие "холостяцкой вечеринкой" и напомнили принцу о том, как еще до брака его фото попало во все таблоид страны. Тогда, правда, член семьи монархов имел репутацию гуляки и дебошира.