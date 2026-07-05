В июне текущего года в областной столице зарегистрировано рождение 238 детей.

В июне текущего года в областной столице зарегистрировано рождение 238 детей. Об этом рассказала отдела ЗАГС города Владимира.Сразу в трёх молодых семьях появились двойняшки.Счастливые родители чаще всего давали мальчикам имена Арсений, Матвей, Михаил и Роман, а девочкам — Ксения, Мария, Мирослава и Полина.Среди редких мужских имён — Виктор, Глеб, Игорь и Святослав, женских — Алевтина, Анфиса, Евдокия и Ясмина.Земляки поздравляют молодых родителей и желают малышам крепкого здоровья.