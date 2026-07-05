Трагедии на воде произошли 3 и 4 июля. В пресс-службе МЧС Владимирской области подчёркивают: люди гибнут из-за несоблюдения правил безопасности. С начала купального сезона в водоёмах области

Трагедии на воде произошли 3 и 4 июля. В пресс-службе МЧС Владимирской области подчёркивают: люди гибнут из-за несоблюдения правил безопасности. С начала купального сезона в водоёмах области утонули 10 человек, среди которых двое детей. 3 июля на водоёме в СНТ “Орбита” Гусь-Хрустального муниципального округа водолазы МЧС достали тело 43-летнего мужчины. В этот же на Оке