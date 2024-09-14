Лицензию на медицинскую деятельность она должна получить до конца года.

В Суздале завершается строительство поликлиники для взрослых, министерство здравоохранения Владимирской области. Готовность объекта — 76%.Рассчитана эта поликлиника на 350 посещений в смену. На возведение объекта выделили 512,5 млн рублей, из которых 90 млн потратят на закупку необходимого оборудования.Поликлиника будет состоять из трёх этажей, включая цокольный. Начали её возводить в марте 2023 года, а завершить все строительные работы планируется в конце этого года.В минздраве региона рассказали, что само здание строители уже возвели. В настоящее время завершаются работы по монтажу внутренних инженерных систем. А снаружи рабочие продолжают устройство фасада, внутренних проездов и тротуаров, а также прокладку наружных сетей связи.Кроме того, ведутся работы и по планировке участка. Рядом с поликлиникой обустроят парковки для автомобилей медработников и пациентов.Лицензию на медицинскую деятельность новая поликлиника должна получить до конца этого года. И сразу после этого она сможет приступить к работе.