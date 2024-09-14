Проект готов, администрация ищет подрядчика.

Уже в этом году в городе Костерево Петушинского района начнут строить физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает администрация муниципалитета. Проект уже есть, осталось найти подрядчика через портал госзакупок.Общая стоимость ФОКа- 130 млн рублей. Средства из областного бюджета уже поступили.В администрации района рассказали, что в Костерево в настоящее время нет закрытых спортивных учреждений. Жители давно просили построить им ФОК. Людей услышали. Строить его будут рядом со школой № 2, чтобы ученикам удобно было заниматься там.