Спасатели запретили жителям Владимирской области разводить костры и шарить шашлыки. Дело в особом противопожарном режиме, который снова действует из-за жаркой сухой погоды. Режим действует

Спасатели запретили жителям Владимирской области разводить костры и шарить шашлыки. Дело в особом противопожарном режиме, который снова действует из-за жаркой сухой погоды. Режим действует с 13 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС. Кроме шашлыков и разведения костров, запрещено еще также сжигание мусора и проведение огневых работ. За нарушение предусмотрен штраф: физлицам – до 20 000 рублей,