Смертельное ДТП в Вязниковском районе. Столкнулись 3 большегруза и ГАЗель. Авария произошла на 280 километре автодороги М-7 “Волга”. По предварительной информации полиции, водитель

Смертельное ДТП в Вязниковском районе. Столкнулись 3 большегруза и ГАЗель. Авария произошла на 280 километре автодороги М-7 “Волга”. По предварительной информации полиции, водитель большегруза Вольво с полуприцепом не учел безопасное расстояние до находящегося впереди грузовика. За рулем фуры сидел житель Ленинградской области 1954 года рождения. Он врезался в своего земляка, мужчину 1962 года рождения, тот