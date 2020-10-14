Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд при осуществлении капитального ремонта моста через реку Каменка на улице Коровники в городе Суздале.

Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о размещении заказов для муниципальных нужд при осуществлении капитального ремонта моста через реку Каменка на улице Коровники в городе Суздале.ООО «НПП СК МОСТ» должно было выполнить работы по капитальному ремонту указанного объекта до 1 июля , нона 18 июня работы выполнены лишь на 2%. Межрайонным внесены представления ООО «НПП СК МОСТ» и администрации г. Суздаля, по результатам рассмотрения которых 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.До настоящего времени капитальный ремонт указанного объекта транспортной инфраструктуры не завершен.Прокуратура отметила, что через мост проходит автомобильная дорога по ул. Коровники г. Суздаля, а также осуществляется сквозной проезд к другим населенным пунктам. И граждане вынуждены осуществлять движение в объезд по более длительному маршруту. Кроме этого, нарушено движение общественного транспорта.Поэтому в отношении ООО «НПП СК МОСТ» и его генерального директора прокурором возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. Среди них бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.