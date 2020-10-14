Хотел ездить сам, но решил избавиться от украденной машины. Во Владимирской области полицейские задержали автомобильного вора. Происшествие случилось в Кольчугинском районе. К

Хотел ездить сам, но решил избавиться от украденной машины. Во Владимирской области полицейские задержали автомобильного вора. Происшествие случилось в Кольчугинском районе. К правоохранителям обратился 43-летний местный житель, мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль «ВАЗ 2107». Вечером владелец припарковал машину у дома, а с утра на месте ее не обнаружил. Сумма ущерба для собственника составила