В 2022 году в парке сделают главный вход, памп-трек для велосипедистов, установят большую сцену, площадки для общепита и пунктов проката и административно-хозяйственный павильон.

В 2022 году в парке оборудуют главный вход, памп-трек для велосипедистов, установят сцену, площадки для общепита, пунктов проката, а также административно-хозяйственный корпус. Об этом во время «экскурсии» по городу врио губернатору Александру Авдееву мэр областной столицы Андрей Шохин.«Одним из ключевых объектов благоустройства стал современный Он востребован скейтбордистами и роллерами разного возраста. Судя по откликам в социальных сетях, покататься во Владимир собираются или уже приезжают экстремалы из других городов и районов Владимирской области», - подчеркнул градоначальник.Наряду со скейт-парком, за два этапа мэрия проложила коммуникации, обустроила прогулочные аллеи, возвела большой детский городок, спортивный комплекс, велосипедные дорожки и благоустроила парковки.Александр Авдеев поддержал планы мэрии по дополнительному озеленению прогулочных аллей и привлечению инвесторов для установки детских аттракционов и современных конструкций.