Социальные проекты владимирских бизнесменов и их коллег из других регионов. В Суздале прошёл...

Социальные проекты владимирских бизнесменов и их коллег из других регионов. В Суздале прошёл Открытый Форум социальных предпринимателей. О целях и итогах встречи в интервью «Вестям» рассказал председатель владимирского "Всероссийского общества инвалидов" Михаил Осокин.