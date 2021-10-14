В рамках ESG-платформы ВТБ разрабатывает сберегательные экопродукты и в 2022 году впервые предложит держателям накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты природы. Об этом ..

В рамках ESG-платформы ВТБ разрабатывает сберегательные экопродукты и в 2022 году впервые предложит держателям накопительных счетов перевести часть дохода по ним в фонд защиты природы. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе первого Конгресса ответственного бизнеса «ESG-(P) Эволюция».Накопительный счет позволит клиентам ставить ESG-ориентированные цели для накопления и настраивать автопополнение, часть накоплений и дохода перечислять в один из фондов защиты природы. Таким образом, держатели счета смогут как самостоятельно копить средства на экологические и социальные цели, так и поддерживать за счет части процентного дохода по накопительному счету ESG-инициативы организации-партнера ВТБ.Уже сегодня клиентам ВТБ доступны для открытия обезличенные металлические счета, снижающие нагрузку на окружающую среду за счет уменьшения добычи драгоценных металлов в физическом выражении. Только за первый месяц с момента запуска продажи нового продукта в ВТБ Онлайн такие счета открыли более 8 тыс. клиентов.ВТБ Капитал Инвестиции первыми в России запустили фонды ответственного инвестирования, в том числе БПИФ «ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов», который инвестирует в акции российских компаний с учетом ESG-факторов. При управлении активами инвестиционная команда руководствуется принципами ESG и ориентируется не только на финансовые аспекты, но и на факторы, связанные с политикой компаний в области экологии, социальной сферы и управления. Сегодня на активы под их управлением приходится 1,4 млрд рублей.В июне этого года ВТБ Капитал Инвестиции запустили стратегию ответственного инвестирования в роботе-советнике в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции, которая дает возможность вложиться в акции иностранных компаний с высоким ESG-рейтингом.«Все больше наших клиентов готовы использовать продукты и сервисы, которые позволяют заботиться об окружающей среде. Практика отчислений в фонды защиты природы уже стала привычной для клиентов Группы ВТБ, которые помогают высаживать сотни тысяч деревьев и очищать от загрязнения сотни километров российских рек и озер. Программа удачно себя зарекомендовала, и в следующем году мы хотим расширить ее на сберегательные продукты. Это будет общая ответственность – и клиентов и бизнеса – перед нашей природой. С учетом того, что сберегательными продуктами пользуются миллионы человек, можно говорить о значительном потенциале нашего нового предложения», – комментирует заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.