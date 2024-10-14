Невестка Наташи Королевой поделилась подробностями своей первой встречи с сыном певицы. Это знакомство произошло в непринужденной обстановке возле метро на Арбате, где их свели общие друзья.

Невестка Наташи Королевой поделилась подробностями своей первой встречи с сыном певицы. Это знакомство произошло в непринужденной обстановке возле метро на Арбате, где их свели общие друзья.С самого начала между молодыми людьми возникла искренная симпатия. На момент первой встречи Архип только начинал свой путь в шоу-бизнесе, а Мелисса уже была известной стриптизершей.Интересно, что в тот момент она не догадывалась о том, что ее новый знакомый является сыном знаменитостей. Более того, в финансовом плане Мелисса значительно опережала Архипа: ее доходы иногда достигали 800 тысяч рублей в месяц, в то время как он зависел от родителей, которые платили за его учебу на факультете востоковедения."Я была гораздо богаче, чем он. Мы часто ходили в бары, и я могла позволить себе оплатить наши счета", — вспоминает Валынкина. Эта разница в материальном положении не смущала девушку, и они продолжали встречаться, наслаждаясь временем вместе.Их роман длился более четырех лет, прежде чем пара решилась на свадьбу. Интересно, что на торжестве не было родителей Мелиссы. Она родом из небольшого города Мыски, и ее семья испытывала финансовые трудности. Мать девушки призналась, что у них просто не было средств на поездку в Санкт-Петербург для участия в свадьбе дочери.Несмотря на отсутствие близких людей, сваты Королевой были рады за молодую пару. Папа Мелиссы с гордостью отметил, что Архип стал первой серьезной любовью его дочери. "До него у нее были лишь увлечения, но ничего серьезного", — добавил он, едва сдерживая эмоции.