«Ростелеком» запускает новое цифровое решение для бизнеса — платформу «Е-контракт» для работы с внештатными сотрудниками. Сервис переводит в цифровой формат все процессы взаимодействия

«Ростелеком» запускает новое цифровое решение для бизнеса — платформу «Е-контракт» для работы с внештатными сотрудниками. Сервис переводит в цифровой формат все процессы взаимодействия между работодателем и сотрудником: от поиска кандидатов до подписания документов. За подбор персонала отвечает модуль от маркетплейса «hh Cотрудники». Платформа ориентирована на компании, бизнес которых предполагает найм временного персонала или сотрудничество с