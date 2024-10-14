Ужасающее видео опубликовали в социальных сетях. На записи видеорегистратора видно, как от грузовой ГАЗели отрываются сразу два задних колеса и вылетают на встречную полосу, где их на

Ужасающее видео опубликовали в социальных сетях. На записи видеорегистратора видно, как от грузовой ГАЗели отрываются сразу два задних колеса и вылетают на встречную полосу, где их на скорости встречает легковушка. Шансов среагировать у водителя не было — колеса вылетели перед, предположительно, Ситроеном С4. Как сообщают в пресс-службе ГАИ, происшествие случилось в минувшую субботу, около 7