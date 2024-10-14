Сотрудники «Энергосбыт Волга» поучаствовали во Всероссийской акции «Сохраним лес». Молодежный актив компании высадил 5 тысяч сеянцев сосны возле села Павловского Ковровского района.

Сотрудники «Энергосбыт Волга» поучаствовали во Всероссийской акции «Сохраним лес». Молодежный актив компании высадил 5 тысяч сеянцев сосны возле села Павловского Ковровского района. Растения появились на площади 5,4 гектара. Сажали сеянцы с открытой корневой системой. Как рассказывает местный лесничий, такие акции уже проводились. Игорь Кулаев, участковый лесничий Эсинского участкового лесничества Первая высадка на этом месте была