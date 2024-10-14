Владимирская область занимает 50 место из 85 в рейтинге по по материальному благополучию населения по итогам 2023 года. Топ составили аналитики РИА «Рейтинг». За последние три года 33-ий регион

Владимирская область занимает 50 место из 85 в рейтинге по по материальному благополучию населения по итогам 2023 года. Топ составили аналитики РИА «Рейтинг». За последние три года 33-ий регион теряет позиции в таком рейтинге. В 2021 году Владимирская область была на 39 месте, в следующем – на 45-ом. И вот теперь она находится на 50-ом.