Во Владимире впервые провели городской Юнармейский Слет, посвященный герою РФ, генералу Роману Кутузову. Участниками слета стали более 300 детей, из них около 140 школьников принесли

Во Владимире впервые провели городской Юнармейский Слет, посвященный герою РФ, генералу Роману Кутузову. Участниками слета стали более 300 детей, из них около 140 школьников принесли торжественную клятву и получили звание юнармейцев. 17-летняя Диана уже как второй год состоит в Юнармии, причем не просто в школьной, а с казачьим уклоном. Диана Киричук, командир казачьего юнармейского отряда