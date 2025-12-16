13 тысяч жителей области с признаками ОРВИ обратились за медицинской помощью к врачам. 3 883 владимирцев пришли в больницы областного центра. Рост заболеваемости острыми респираторными
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-zaregistrirovan-skachok-zabolevaemosti-orvi-na-318.html" target="_blank">Во Владимирской области зарегистрирован скачок заболеваемости ОРВИ на 31,8%</a> - 13 тысяч жителей области с признаками ОРВИ обратились за медицинской помощью к врачам. 3 883 владимирцев пришли в больницы областного центра. Рост заболеваемости острыми респираторными
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2025-vo-vladimirskoj-oblasti-zaregistrirovan-skachok-zabolevaemosti-orvi-na-318.html]Во Владимирской области зарегистрирован скачок заболеваемости ОРВИ на 31,8%[/url] - 13 тысяч жителей области с признаками ОРВИ обратились за медицинской помощью к врачам. 3 883 владимирцев пришли в больницы областного центра. Рост заболеваемости острыми респираторными