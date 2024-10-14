Они на самом деле не проживали по указанному адресу.

Житель Вязников Владимирской области оказался под следствием за фиктивную прописку трех узбеков-нелегалов. Об этом сообщила прокуратура по региону.В августе 2024 года мужчина подал уведомления о прибывших мигрантах, однако проверка установила, что они на самом деле не проживали по указанному адресу, а работали в другом месте. В отношении вязниковца возбуждено уголовное дело. Аналогичные дела также заведены в Вязниках еще против двух человек.Напомним, ранее мы писали, что