К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека личного состава.

13 ноября в 19:34 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о возгорании нежилого строения в Судогодском районе. В деревне Озяблицы горел дом №5. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Из-за позднего обнаружения огня дом горел на всей площади – 50 квадратных метров. В результате возгорания погиб 55-летний мужчина.«К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара», - добавили в пресс-службе МЧС региона.