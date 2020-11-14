Работы по реставрации усадьбы купцов Зворыкиных начались в 2013 году.

Реставрация в родовой усадьбе одного из основоположников телевидения Владимира Зворыкина в Муроме позволит более чем вдвое увеличить экспозиционные площади и число экспонируемых предметов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента культуры Владимирской области Алису Бирюкову.Работы по реставрации усадьбы купцов Зворыкиных начались в 2013 году. До 2024 года из областного бюджета направят 315 миллионов рублей, общий объем необходимых средств - более 630 миллионов рублей. Основное здание усадьбы - дом Зворыкиных, закрыто для посещения с 2011 года, сегодня оно входит в состав Муромского историко-художественного музея.- Недавно завершилась разработка дизайн-проекта экспозиции. Предполагается, что после завершения реставрации экспозиционная площадь Муромского историко-художественного музея увеличится с 550 до 1300 кв. метров, а в экспозиции будет представлено 10 тыс. предметов вместо 4 тыс., как было ранее. Будет создан концертно-лекционный зал, детский центр. Это будет очень современный интерактивный музей, в который будет интересно приехать жителям других городов и регионов, - сказала Алиса Бирюкова.Работы уже выполнены в нескольких инфраструктурных постройках, и в этом году реставрация началась в главном особняке, идут работы по фундаменту здания, строители укрепляют склон, на котором оно стоит. В следующем году предстоит замена кровли и стропильной системы, а также восстановление настенной живописи в интерьерах дома.