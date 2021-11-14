Он получал всё необходимое, был подключён к ИВЛ. Владимирские врачи провели телемедицинские консультации со специалистами из московской клиники, но спасти маленького пациента не удалось.

Во Владимире скончался младенец, который. Подробностями истории поделился директор департамента здравоохранения Константин Баранов.Ранее сообщалось, что по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко медики из федерального консультативного центра помогают в лечении малыша, который родился с ковидом.«Он появился на свет недоношеным с врождёнными пороками и COVID-19. Десять дней врачи боролись за его жизнь. Министр, когда был здесь, дал команду, чтобы приехала многопрофильная бригада. Пока они добирались ребёнок умер. Было сделано все необходимое. О переводе в Москву вопрос не стоял. Будет собрана расширенная комиссия по рассмотрению летальных исходов. Рассмотрим и этот случай, но медики сделали все возможное и невозможное», - подчеркнул главврач региона.Известно, что будущая мама подхватила опасный вирус в конце беременности. Она не была вакцинирована. После рождения малыш попал в реанимацию ОКБ.Он получал всё необходимое, был подключён к ИВЛ. Владимирские врачи провели телемедицинские консультации со специалистами из московской клиники, но спасти маленького пациента не удалось.