Голубое топливо - в каждое домовладение области. Специалисты компании "Газпром газораспределение Владимир" осуществили пуск газа в межпоселковый газопровод для газификации 11 населенных пунктов в Гусь-Хрустальном районе.

Голубое топливо - в каждое домовладение области. Специалисты компании "Газпром газораспределение Владимир" осуществили пуск газа в межпоселковый газопровод для газификации 11 населенных пунктов в Гусь-Хрустальном районе.Декабрь уже наступил, но семья Александровых из с. Черсево Гусь-Хрустального района дрова для печи в этом году не заготовила. Им они больше не нужны. Теперь в их доме другое природное топливо - газ.Он пришел и в местный детский сад, дом культуры и амбулаторию. Местные жители говорят: «Заживем по новому»Марина Александрова, жительница с. Черсево:- Дома будет чище, потому что дрова это пыль, это грязь, если кто был знает, печное отопление. Веером натопим ложимся жара, утром встаешь уже прохладно, дети когда внуки приезжают прохладно им, холодно бывает, а здесь с какой температурой легли с такой и встаем.Межпоселковый газопровод протяженностью почти 60 километров, с установкой на нем 11 пунктов редуцирования газа построен в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО "Газпром". Проектирование и строительство организовано компанией "Газпром межрегионгаз". Разводящие сети протяженностью 45 километров построены за счет средств специальной надбавки на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Владимир". Реализация проекта обеспечила возможность для подключения к газу более 1000 домовладений в Гусь-Хрустальном районе.Алексей Конышев, генеральный директор АО «Газмпром газораспределение Владимир»:- Компания «Газпром газораспределение» за счёт собственных средств, по договорным отношениям, в этом году газифицировала рекордное количество населенных пунктов — всего 54, с возможностью подключения к газу, порядка 4,5 тысяч домовладений. Еще около 5 тысяч домовладений мы подключили к ранее построенным газопроводам.Еще более масштабные задачи стоят перед газовиками в ближайшие 5 лет.На днях между ПАО «Газпром» и регионом было подписано новое соглашение о газификации, которое стало самым крупным за все предыдущие годы.Алексей Конышев, генеральный директор АО «Газмпром газораспределение Владимир»:- Всего ПАО Газпром на цели реализации этой программы выделит более 8,5 миллиардов рублей. Возможна будет газификация 167 населенных пунктов Владимирской области, в которых имеется 17.600 домовладений. Такая масштабная программа подписывается впервые. Увеличится объём финансирования в 3,3 раза против того, что было раньше.Это еще одна точка роста, которая коренным образом повлияет на уровень инвестиционной привлекательности всего региона.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Андрей Синягин