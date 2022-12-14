Двоих детей госпитализировали в ОДКБ.

Во Владимирской области увеличилось количество пострадавших в ДТП с автобусом из Гусь-Хрустального. Ранее о 17 госпитализированных, теперь - о 25. Среди них - 3-е детей.Напомним, что утром 13 декабря водитель автобуса, ехавшего по маршруту «Гусь-Хрустальный – Владимир», врезался в дорожное ограждение. Машину развернуло. В салоне находились 37 человек.Как сообщает департамент здравоохранения региона, пострадавших в аварии детей доставили в Областную детскую клиническую больницу. После обследования один ребёнок отправлен домой на амбулаторное лечение. Двоих ребят, находящихся в состоянии средней тяжести, госпитализировали в отделение неврологии. Ещё 16 взрослых поступили в ГКБ скорой медицинской помощи. Шестеро продолжат лечение амбулаторно, девять пассажиров и госпитализировали в травматологию и нейрохирургическое отделение «Красного креста». Четверо взрослых поступили в ОКБ. Троих положили в больницу. Еще одна женщина обратилась за помощью с переломом ключицы в БСП. Уже утром 14 декабря в травмпункт пришёл мужчина, которого после медосмотра отправили долечиваться домой. На место происшествия 13 декабря выезжали шесть бригад медиков.Добавим, что владимирский СУ СК уголовное дело по статье о нарушении ПДД.