Семнадцатилетнего жителя г. Гороховец будут судить за управление транспортным средством в состоянии...

Семнадцатилетнего жителя г. Гороховец будут судить за управление транспортным средством в состоянии опьяненияВ октябре 2022 года 17-летний житель Гороховца был остановлен на трассе М-7 сотрудниками ГИБДД. Молодой человек сел за руль принадлежащего приятелю мопеда в состоянии опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством.Оказалось, что в декабре прошлого года обвиняемый уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение и был оштрафован на 30 тысяч рублей.Вину молодой человек признал. За повторное вождение в пьяном виде возбуждено уголовное дело, которое будет рассматривать Гороховецкий районный суд, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Фото: pxfuel.com/