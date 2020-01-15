Россиянин попал в московскую больницу с тяжелейшими ожогами из-за броска коктейля Молотова. Пострадавшего госпитализировали с Новослободской улицы. По словам пострадавшего, он ..

Россиянин попал в московскую больницу с тяжелейшими ожогами из-за броска "коктейля Молотова". Пострадавшего госпитализировали с Новослободской улицы.По словам пострадавшего, он загорелся после броска бутылки с горючей жидкостью. "Сосуд взорвался, и мужчина получил ожог пламенем. У него обожжено 40% поверхности тела", – цитирует медиков сайт "Подмосковье сегодня". Инцидент проверяет полиция.