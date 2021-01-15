Окунаться в прорубь будем, правда не везде. Из традиционных мест омовения исключили 2 водоема – в Заклязьменском и в Добром. Из-за того, что именно здесь невозможно соблюсти коронавирусные

Окунаться в прорубь будем, правда не везде. Из традиционных мест омовения исключили 2 водоема – в Заклязьменском и в Добром. Из-за того, что именно здесь невозможно соблюсти коронавирусные требования. На остальных двух водоемах Семязино и Глубокое купаться все же можно. В целом для Крещенских купаний в области подготовили около 40 мест, из них 25 на