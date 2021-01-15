На судогодской трассе разбились две иномарки. ДТП произошло 15 января около 10 часов утра. Возле поворота на Ново-Петрово столкнулись Киа Рио и Киа Сид. По предварительной информации дорожных

На судогодской трассе разбились две иномарки. ДТП произошло 15 января около 10 часов утра. Возле поворота на Ново-Петрово столкнулись Киа Рио и Киа Сид. По предварительной информации дорожных полицейских, водитель Рио вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой корейской иномаркой. Судя по видео и фото, удар был сильный – серьёзные повреждения