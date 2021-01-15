Рекомендовано проводить все мероприятия с соблюдением санитарных требований.

Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные жители Владимирской области отметят один из главных христианских праздников – Крещение Господне.В регионе предприняты все меры по обеспечению безопасности проведения крещенских мероприятий на всех объектах. В этом году планируется подготовить 40 мест для традиционных крещенских купаний. В том числе – 25 на водоёмах и 15 на стационарных источниках. На данных объектах будут осуществлять дежурство 523 человека и 201 единица техники, в том числе от МЧС России – 68 человек и 35 единиц техники.Также в проведении крещенских мероприятий будет задействовано 69 религиозных объектов, все они в преддверии праздника обследованы сотрудниками МЧС России. Нарушений не выявлено.На базе Главного управления на период проведения мероприятий будет функционировать оперативный штаб.Напомним, что владимирцам в этом году отказаться от крещенских купаний.В связи с эпидемиологической обстановкой органам местного самоуправления рекомендовано проводить все мероприятия с соблюдением санитарных требований.В частности, участники купаний должны будут соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра. А палатки для обогрева граждан должны оборудоваться из расчёта 4 кв.м. на 1 человека.Кроме того, будет организована работа по выявлению несанкционированных (необорудованных) мест крещенских купаний.Ознакомится с полным списком мест для крещенский купаний можно .