За счёт средств федерального бюджета премии получили 13648 человек.

В 2020 году стимулирующие выплаты медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, произведены в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.За счёт средств федерального бюджета премии получили 13648 человек на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. В списке сотрудников медучреждений – 3053 врача, 8188 медиков среднего звена, 551 – младшего и 654 водителя.При этом по информации Счётной палаты региона, полученной от федерации суммы не хватило. По мнению специалиста ведомства, недостаточный внутренний контроль департамента здравоохранения за подведомственными медучреждениями повлёк нарушения и недочёты при расчётах размеров доплат за особые условия труда. Часть из них уже устранена.