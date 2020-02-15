15.02.2020

2020-02-15 19:40:04

А вы бы лайкнули Ивана Грозного ?

2020 год будет годом Слона согласно древнему тотемному календарю. Оказывается, существует и такой помимо уже привычного нам восточного гороскопа. Кстати, туристы очень любят искать слона с заячьими ушами на Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском. Таким слона представляли в 13 веке. Ну а первого живого слона на русской земле увидели только во времена Ивана Грозного. Сегодня есть повод вспомнить о жестоком царе и введенной им опричнине. Это было 455 лет назад. Александровская слобода опричная столица России и сегодня место притяжения. И об этом Мария Платанюк.



Вот профиль Иоанна Васильевича в Инстаграм. Вот его державная аватарка- в фейсбуке. Это профиль в контакте. Иконографический образ от скульптора Василия Селиванова. А вот - в Одноклассниках- душевный гайдаевский. Тот, что в советской комедии "поменял профессию".

Так Александровская слобода- Музей Ивана Грозного- поддержала #dollypartonchallenge. Так мог бы выглядеть главный герой в разных музейных пабликах.



Иван Грозный и сегодня в тренде. Что называется, "собирает лайки". Спустя несколько веков, уже в новом тысячелетии эта личность по- прежнему притягивает и вызывает споры. Иван Четвёртый Грозный- одна из самых значимых и противоречивых фигур отечественной истории. По словам российского писателя Александра Проханова в декабре он побывал в Александрове на открытии монумента Ивану Грозному - государю удалось вновь выйти на историческую авансцену.



Александр Проханов - писатель, публицист, общественный деятель:

- Ивана Васильевича Грозного не пускали в историю. 400 лет его выдавливали. Ему не давали почести. На него писали пасквили, страшные обличающие картины, и вот через 400 лет, мы с вами- я, люди, друзья, они пробили эту брешь. И нас пустили к Грозному, а вернее, Грозный к нам вышел.

Эти низкие своды по-прежнему хранят память о грозном правителе. Александровская слобода. Забытая - опричная столица России. Отсюда, в течение 17 лет, Иван Грозный фактически управлял страной. Опричнину Иоанн Четвёртый учредил 15 февраля 1565-ого. Она стала его "методом" борьбы против возможных боярских заговоров, способом дальнейшей максимальной централизации власти. Были расправы. Были Синодики. Государь лично составлял поминальные списки по "загубленным душам". Жестокой стала развязка конфликта с митрополитом Филиппом. Суровый, подозрительный, изводящий врагов и инакомыслящих, характер Грозного нашёл отражение и в литературе, и в классике отечественного кинематографа.

И всё же Грозный внёс особый вклад в укрепление страны. И как многие правители того времени пытался противостоять феодальной оппозиции. Наш земляк, заслуженный юрист России Александр Сухарев- автор одной из самых интересных книг о Грозном правителе. Название символично- "Чтобы память нас хранила". По словам Александра Петровича, в фигуре Грозного- всё. Сила, мощь, неоднозначность. Александр Сухарев уверен: образ Грозного в отечественной историографии трактовался однобоко. Создав ему соответствующий "имидж". Свой вклад внесли и современники. "Приказал изрубить слона-за то, что не поклонился". За пропажу шапки блох -велел "наградить" деньгами и батогами.



Александр Сухарев - заслуженный юрист Российской Федерации, автор книги "Чтобы память нас хранила":

- Эти факты можно повторять до бесконечности. Сводятся они, в конечном счёте, к одному - напасть на Россию, которая холодная, голодная, неумытая. Делали это непосторонние люди, купцы, которые приезжали в Россию, военнослужащие, которые проворовались и бежали на запад, а потом рассказывали вот такие байки.

Оценки касаются и убийства сына Ивана. Одного из самых чудовищных злодеяний, приписываемых Грозному. Юрист Александр Сухарев подчёркивает: версия о сыноубийстве не соответствует действительности. Доказательства - выводы судебно-медицинских экспертов.

Александр Сухарев - заслуженный юрист Российской Федерации, автор книги "Чтобы память нас хранила":

- На самом же деле, судебно-медицинские эксперты, которые проводили экспертизу в 1995-ом- 2000-ом годах сказали о том, что Иван Грозный сына не убивал, потому что никакого ранения на голове сына Ивана не было. Но в останках сына содержалась ртуть с превышением содержания в 30 тысяч раз.

Символ интереса к "грозной эпохе"- и кино нового времени. Сериал "Годунов" телеканала "Россия". В первой части исторической саги роль Ивана Четвертого блистательно сыграл народный артист Сергей Маковецкий.

В национальной истории Иван Грозный навсегда останется первым правителем, венчанным на царство. Тем, кто укрепил российское государство и значительно увеличил его территорию. Погрузиться в эпоху Ивана Четвёртого позволит путешествие по Александровской слободе. Государев двор, домовый храм Грозного, столовая палата 16-ого века- "Царь трапезничать желает"- и средневековые подвалы. Возможность для каждого чуть ближе познакомиться с великим Иваном Васильевичем.

Мария Платанюк "Вести-Владимир".