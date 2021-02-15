С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17832 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 15221 пациента. В стационарах лежит 406 человек, из них 274 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2008 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 55 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 14 пациентов.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 24 костромичам. Шесть новых случаев заболевания выявлено в Галичском районе, по четыре - в Шарьинском и Костромском районах. По два инфицированных прибавилось в Нерехте, Антроповском, Островском, Судиславском и Павинском районах. По одному - в Красном-на-Волге, Буе, Вохме, Волгореченске, Мантуровском, Макарьевском и Октябрьском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 17832 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 15221 пациента. В стационарах лежит 406 человек, из них 274 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2008 заболевших.