Предусмотрена почасовая оплата.

В 2023 году на вокзалах Коврова и Мурома установят ячейки автоматических камер хранения багажа. Такие уже действуют во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В отличие от обычных стационарных камер хранения в автоматических нужно платить не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. При этом пассажир сам может выбрать и оплатить подходящую по габаритам ячейку в зависимости от размера багажа – стандартную, среднюю или большую, а при оплате предусматривается почасовая тарификация. Все это позволит сократить очереди.В целом автоматические камеры хранения планируется установить на 14 вокзалах. Так, они появятся в Дзержинске, Навашине, Сергаче и Шахунье в Нижегородской области, в Котельниче Кировской области, Красноуфимске Свердловской области, а также на вокзалах Шумерля и Канаш в Чувашской Республике, Агрыз в Республике Татарстан, Сарапул и Глазов в Республике Удмуртия, Янаул в Республике Башкортостан.