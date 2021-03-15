Во Владимирской областной прокуратуре подтвердили, что пункт 8.12 Устава ВлГУ противоречит закону «Об образовании».

Во Владимирской областной прокуратуре подтвердили, что пункт 8.12 Устава ВлГУ противоречит закону «Об образовании». Он гласит, что студенты ВУЗа должны быть дисциплинированными и опрятными даже за пределами учебного заведения. При этом невыполнение требования может грозить отчислением.На указанную норму пожаловался один из студентов юрфака. Надзорный орган, в свою очередь, признал, что пункт соответствует федеральному законодательству «не в полной мере».Университет не вправе разграничивать поведение учащихся на улицах и в общественных местах.Сообщается, что ведомство внесёт в адрес ВлГУ представление с требованием привести документ в соответствие с законодательством РФ.