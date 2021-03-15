Защита добивается смягчения приговора. Обвинение - ужесточения.

бывшего директора «Автоприбора» Алексея Мельникова, осуждённого за мошенничество и растрату в особо крупном размере, направлено во Владимирский областной суд.Напомним, что в феврале от защитников подсудимого и от прокуратуры поступили апелляционное постановление и жалоба. Обе стороны пытаются оспорить приговор.И вот, 11 марта 2021 года уголовное дело с апелляционным представлением гособвинения и апелляцией адвокатов на приговор Фрунзенского районного суда от 25 января 2021 года передано для рассмотрения в суд апелляционной инстанции.Напомним, что он к 8 годам колонии и штрафу – 800 тысяч рублей.